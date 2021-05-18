В Тосно неизвестные убили бездомного

В Тосно неизвестные убили бездомного
Судебно-медицинское исследование установило, что причиной смерти бомжа является тупая сочетанная травма головы и туловища. Фото: pixabay

Полиция Ленинградской области в Тосно на лестничной площадке 12 этажа по пр. Ленина 62к3 без внешних признаков насильственной смерти с кровоподтеками на веке правого и левого глаза обнаружен труп неустановленного мужчины, данные устанавливаются.

Судебно-медицинское исследование установило, что причиной смерти бомжа является тупая сочетанная травма головы и туловища.

В Тосно в квартирах по пр. Ленина 62к3 в результате применения служебно-розыскной собаки по кличке «Зорро» по следам крови, а так же по запаху обуви потерпевшего в указанных квартирах проводится обыск опергруппой ОМВД совместно с СО по Тосненскому району СУ СК РФ по ЛО.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала двух братьев, запугавших третьеклассников на детской площадке в Ломоносове.

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