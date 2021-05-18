Полиция задержала двух братьев, запугавших третьеклассников на детской площадке в Ломоносове

В полицию Петродворцового района с заявлениями обратились сразу две жительницы Ломоносова, 34 и 38 лет. Взволнованные женщины рассказали полицейским, что днем ранее около пяти часов вечера двое неизвестных подростков на детской площадке в грубой форме приставали к их девятилетним сыновьям, обучающимся в третьем классе одной из гимназий.

Со слов женщин, неизвестные, которые по виду были явно старше их сыновей, оскорбляли их, толкали и угрожали острым предметом. Один из мальчиков, по словам мамы, был избит. Подростки называли себя «анонимусами» и были в белых масках.

Несмотря на это, в этот же день полицейские установили их личности. Обидчиками детей оказались два брата, 13 и 10 лет. Вместе с родителями они были вызваны в полицию, где признались, что просто баловались.

Полицией проводится проверка по факту случившегося. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят с братьями и их родителями профилактическую работу. В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности.

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