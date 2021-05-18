Девушка наехала на ребёнка-велосипедиста

С ссадинами головного мозга, черепно-мозговой травмой и переломом правой ключицы, в состоянии степени тяжести ребёнка госпитализировали. Фото: Рixabay

С ссадинами головного мозга, черепно-мозговой травмой и переломом правой ключицы, в состоянии степени тяжести ребёнка госпитализировали. Фото: Рixabay

В Петербурге девушка 1991 года рождения, управляя своим автомобилем «Киа Рио», двигаясь по Пискаревскому пр. от пр. Непокоренных, при повороте направо в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода наехала на ребёнка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, мальчик 2008 года рождения, шестиклассник, переезжал по зебре дорогу на велосипедиста. С ссадинами головного мозга, черепно-мозговой травмой и переломом правой ключицы, в состоянии степени тяжести ребёнка госпитализировали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двум третьеклассникам в Ломоносове угрожали ножом. Двое неизвестных оскорбляли, толкали, угрожали ножом им сыновьям 2011 года рождения, ученикам 3 класса гимназии. Приметы угрожавших: предположительно несовершеннолетние мальчики, на лице надеты белые маски, один одет в красную футболку, второй одет в салатовую футболку.