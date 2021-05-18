Недетская стычка: двум третьеклассникам в Ломоносове угрожали ножом

В полицию Санкт-Петербурга обратились женщины 1982 и 1986 годов рождения с заявлениями о том, что Ломоносове по улице Швейцарской двое неизвестных оскорбляли, толкали, угрожали ножом им сыновьям 2011 года рождения, ученикам 3 класса гимназии.

Приметы угрожавших: предположительно несовершеннолетние мальчики, на лице надеты белые маски, один одет в красную футболку, второй одет в салатовую футболку.

Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Муринском парке велосипедист сбил мальчика, сломав ему палец. В отделение полиции Санкт-Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что самостоятельно обратился мальчик 2014 года рождения с открытым переломом средней фаланги второго пальца правой кисти со смещением.