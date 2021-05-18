В Муринском парке велосипедист сбил мальчика, сломав ему палец

В отделение полиции Санкт-Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что самостоятельно обратился мальчик 2014 года рождения с открытым переломом средней фаланги второго пальца правой кисти со смещением, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

В Муринском парке его сбил велосипедист.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам 11 миллионов рублей. В полицию Петербурга обратилась женщина 1955 года рождения, пенсионерка, с заявлением о том, что в период ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка, сообщил, что со счета пенсионерки неизвестные пытались снять денежные средства. После чего мужчина посоветовал снять все деньги со счета и перевести их на другой счет.