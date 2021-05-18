В Петербурге пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам 11 миллионов

В Петербурге пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам 11 миллионов
Женщина продала свою квартиру и также перевела денежные средства на указанный неизвестный счет. Фото: https://pixabay.com

В полицию Петербурга обратилась женщина 1955 года рождения, пенсионерка, с заявлением о том, что в период ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка, сообщил, что со счета пенсионерки неизвестные пытались снять денежные средства. После чего он посоветовал снять все деньги со счета и перевести их на другой счет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пенсионерка сняла все денежные средства в сумме 6 402 000 рублей и перевела их на разные неизвестные счета. Далее заявитель в разных банках взяла кредиты на сумму 728 000 рублей и перевела их на разные счета. Потом женщина продала свою квартиру и также перевела денежные средства на указанный неизвестный счет.

Общая сумма материального ущерба 11 630 000 рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске ночью сгорели дача и автомобиль.

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