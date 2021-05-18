Во Всеволожске ночью сгорели дача и автомобиль

Во Всеволожске ночью сгорели дача и автомобиль
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Всеволожском районе Ленобласти минувшей ночью сгорели частный дом и автомобиль.

Возгорание случилось во вторник, 18 мая, на Новоладожской улице во Всеволожске. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 5:12.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к месту происшествия прибыли 12 огнеборцев на трех пожарных машинах. Было установлено, что частный дом и автомобиль горят на общей площади 57 квадратных метров.

В 5:47 пожар ликвидировали. Причина появления огня устанавливается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели 5 часов тушили полыхающие дом и сарай в Луге.

Всеволожск ГУ МЧС России по Ленобласти пожар


 

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