Врач раскрыл подробности ревакцинации россиян от COVID-19

Все зависит от того, как человек перенес первую вакцинацию. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Все зависит от того, как человек перенес первую вакцинацию. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В России началась ревакцинация от коронавируса. Почему так важно получить дополнительную дозу вакцины, рассказал доктор медицинских наук Михаил Костинов.

Так Костинов уверен, что россияне, у которых прошло больше полугода с момента вакцинации, должны получить дополнительную дозу вакцины. Об этом сообщает радио Sputnik.

Повторная прививка может иметь некоторые особенности. Все зависит от того, как человек перенес первую вакцинацию. Так если на один препарат были необычные реакции, например аллергия, то его могут поменять.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что необходимости вводить в России локдаун или ужесточать антиковидные ограничения на данный момент нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова отметила, что сейчас происходит определенная стабилизация процесса.