Международный Каннский фестиваль открылся во Франции

На Лазурном побережье Франции стартовал 74-й Международный Каннский кинофестиваль. Мероприятие проходит впервые за два года — в прошлом году отменили из-за пандемии COVID-19. В этот раз за главную награду поборются отечественные фильмы: «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Дело» Алексея Германа-младшего.

Накануне мероприятие началось со смотра фильма «Аннет» режиссера Леоса Каракса. Об этом сообщает ТАСС.

Фестиваль проводят с соблюдением всех ковидных ограничений. Масочный режим и социальная дистанция непременно соблюдаются. В зале ограниченное количество зрителей . Участники или сдают ПЦР-тесты каждые двое суток, или предъявляют сертификат о прививке (одобренной в Евросоюзе).