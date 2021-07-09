Международный Каннский фестиваль открылся во Франции

Международный Каннский фестиваль открылся во Франции
Накануне мероприятие началось со смотра фильма «Аннет» режиссера Леоса Каракса. Фото: pixabay.com

На Лазурном побережье Франции стартовал 74-й Международный Каннский кинофестиваль. Мероприятие проходит впервые за два года — в прошлом году отменили из-за пандемии COVID-19. В этот раз за главную награду поборются отечественные фильмы: «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Дело» Алексея Германа-младшего.

Накануне мероприятие началось со смотра фильма «Аннет» режиссера Леоса Каракса. Об этом сообщает ТАСС.

Фестиваль проводят с соблюдением всех ковидных ограничений. Масочный режим и социальная дистанция непременно соблюдаются. В зале ограниченное количество зрителей . Участники или сдают ПЦР-тесты каждые двое суток, или предъявляют сертификат о прививке (одобренной в Евросоюзе).
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ленфильм», «Мельницу» и другие студии поддержат из бюджета Петербурга.
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