Моргенштерн сделал предложение в трусах

Моргенштерн сделал предложение в трусах
Девушка Моргенштерна призналась, что для себя всегда хотела такую  сказку. Фото: скрин https://www.instagram.com/influesii/

Российский рэпер Моргенштерн сделал предложение своей девушке тик-токерше Диларе во время съемок нового клипа.

Рэпер в одних трусах бежевого цвета опустился на колено и попросил девушку быть его женой. До этого Дилара уже сама делала предложение рэперу. Эта идея понравилась тик-токерше. Она призналась, что для себя всегда хотела такую сказку. Об этом радостном событии невеста Моргенштерна сообщила у себя на страничке в Instagram.

Девушка отметила, что получила то, чего хотела, хотя не просила об этом. Она призналась, что в отношениях с гением ничего не будет так, как у простых людей, поэтому была готова к странностям.

«Я буду тискать маленьких моргенов!», — оставил свой комментарий тик-токер Даня Милохин под постом девушки Моргенштерна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гвен Стефани тайно вышла замуж.

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