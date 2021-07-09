Моргенштерн сделал предложение в трусах

Российский рэпер Моргенштерн сделал предложение своей девушке тик-токерше Диларе во время съемок нового клипа.

Рэпер в одних трусах бежевого цвета опустился на колено и попросил девушку быть его женой. До этого Дилара уже сама делала предложение рэперу. Эта идея понравилась тик-токерше. Она призналась, что для себя всегда хотела такую сказку. Об этом радостном событии невеста Моргенштерна сообщила у себя на страничке в Instagram.

Девушка отметила, что получила то, чего хотела, хотя не просила об этом. Она призналась, что в отношениях с гением ничего не будет так, как у простых людей, поэтому была готова к странностям.

«Я буду тискать маленьких моргенов!», — оставил свой комментарий тик-токер Даня Милохин под постом девушки Моргенштерна.

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