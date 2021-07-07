Гвен Стефани тайно вышла замуж. Мужем певицы стал музыкант Блейк Шелтон.
Свадьба у музыкальной парочки прошла накануне на ранчо Шелтона в Оклахоме. Специально для нее он построил там часовню. Об этом Стефани сообщила на своей страничке в Instagram.
За день пост лайкнули более 1,6 миллионов раз. Комментарии звезды заполнились поздравлениями и сердечками-смайликами.
Роман звезд начался во время съемок шоу «Голос» еще шесть лет назад.
Это второй брак для Стефани. Певица была замужем за Гэвином Россдэйлом. От него у нее трое сыновей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ведущая Регина Тодоренко заразилась в Турции коронавирусом в канун дня рождения. Об этом Тодоренко написала в посте в Instagram, где рассказала, как планировала отметить день рождения в Турции у моря и для этого организовала поездку для своих родственников из Украины.