Гвен Стефани тайно вышла замуж

Свадьба у музыкальной парочки прошла накануне на ранчо Шелтона в Оклахоме. Специально для нее он построил там часовню. Об этом Стефани сообщила на своей страничке в Instagram.

За день пост лайкнули более 1,6 миллионов раз. Комментарии звезды заполнились поздравлениями и сердечками-смайликами.