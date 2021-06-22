Тодоренко заразилась в Турции коронавирусом в канун дня рождения

Чуть позже ведущая почувствовала себя плохо. Её увезли в больницу. Фото: скрин Instagram Регины Тодоренко

Чуть позже ведущая почувствовала себя плохо. Её увезли в больницу. Фото: скрин Instagram Регины Тодоренко

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко поделилась с подписчиками, что она отходохнула в Турции так, что заразилась COVID-19.

Об этом Тодоренко написала в посте в Instagram, где рассказала, как планировала отметить день рождения в Турции у моря и для этого организовала поездку для своих родственников из Украины.

К организации телеведущая подошла серьезно и заказала виллу с бассейном. Праздник сначала подпортило только то, что муж Влад Топалов не смог составить Тодоренко компанию и остался в столице. Чуть позже ведущая почувствовала себя плохо. Её увезли в больницу.

Руководство отеля позволило семье блогера устроить Тодоренко сюрприз в отеле, им пришлось надеть на себя «скафандры».

Подписчики удивились рассказом Тодоренко и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне музыкальный продюсер Яна Рудковская и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко крестили младшего сына Арсения.