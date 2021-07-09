Молодой отец с коляской мчал по дороге на гироскутере Петербурга

Молодой отец с коляской мчал по дороге на гироскутере Петербурга
Молодой отец на гироскутере удивил автомобилистов. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Адмиралтейском районе Петербурга прохожих возмутил безответственный молодой мужчина, который ехал по дороге на гироскутере и толкал перед собой детскую коляску.

Инцидент произошел в четверг, 8 июля. Кадрами молодого отца очевидцы поделились в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина ехал прямо по проезжей части на довольно большой скорости, его не смущали проезжающие транспортные средства и внимание людей. Многие пользователи поразились безответственным поступком родителя.

Некоторые подписчики предположили, что видео — постановка, и ребенка в коляске нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в коляску с грудничком попал горящий бычок. Малыш получил сильный ожог.

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