Молодой отец с коляской мчал по дороге на гироскутере Петербурга

Молодой отец на гироскутере удивил автомобилистов. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Молодой отец на гироскутере удивил автомобилистов. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Адмиралтейском районе Петербурга прохожих возмутил безответственный молодой мужчина, который ехал по дороге на гироскутере и толкал перед собой детскую коляску.

Инцидент произошел в четверг, 8 июля. Кадрами молодого отца очевидцы поделились в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина ехал прямо по проезжей части на довольно большой скорости, его не смущали проезжающие транспортные средства и внимание людей. Многие пользователи поразились безответственным поступком родителя.

Некоторые подписчики предположили, что видео — постановка, и ребенка в коляске нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в коляску с грудничком попал горящий бычок. Малыш получил сильный ожог.