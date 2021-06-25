В коляску с грудничком попал горящий бычок: малыш получил сильный ожог

В Ленинградской области во Всеволожском районе 23 июня произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал маленький ребенок.
Как сообщается в «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга», вечером из окна дома по Петровскому бульвару дома 2 корпуса 2 бросили бычок сигареты.
К несчастью, внизу, под окнами провозили коляску с ребенком.
Не потушенная сигарета попала точно в ребенка. Двухмесячный малыш получил сильный ожог.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кудрово малыша упустили из виду, так ребенок выполз на проезжую часть. По словам автомобилиста, все случилось на улице Столичной. Ребенок легко и просто отполз от детской площадки и оказался прямо под колесами машины. Однако все обошлось.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что одинокий ребенок бегал по Митрофаньевскому шоссе и чуть не угодил под колеса.