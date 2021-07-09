От коронавируса скончались еще 107 петербуржцев

Ежедневно в Петербурге регистрируют летальные исходы от болезней, связанных с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки побороть COVID-19 не смогли 107 человек.

Согласно информации на утро пятницы, 9 июля, побороть болезнь за последние сутки смогли 3 868 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6 643 человека. Второе место у Подмосковья — 2 545 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 239 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице пик заболеваемости COVID-19 среди петербуржцев пройден. В больницы с таким диагнозам людей поступает всё меньше и меньше.