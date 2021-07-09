От коронавируса скончались еще 107 петербуржцев

От коронавируса скончались еще 107 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Ежедневно в Петербурге регистрируют летальные исходы от болезней, связанных с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки побороть COVID-19 не смогли 107 человек.

Согласно информации на утро пятницы, 9 июля, побороть болезнь за последние сутки смогли 3 868 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6 643 человека. Второе место у Подмосковья — 2 545 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 239 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице пик заболеваемости COVID-19 среди петербуржцев пройден. В больницы с таким диагнозам людей поступает всё меньше и меньше.

коронавирусная пандемия новости СПб умершие


 

Новости партнеров
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
Что оставил после себя глава комитета по природопользованию Денис Беляев
Что оставил после себя глава комитета по природопользованию Денис Беляев
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
Скончался руководитель московского театра
Скончался руководитель московского театра "Ромэн" Николай Сличенко
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двухлетняя девочка выпала с 6 этажа в Отрадном
В Петербурге завершается строительство проблемного ЖК «Три апельсина»
На Цитадельском шоссе в квартире сгорела кухня: хозяйку эвакуировали
Горящий гараж на Малой Балканской тушат десять спасателей
Маленький ребенок выпал из окна в Отрадном
Петербург вновь обогнал Москву в летальной статистике
Полыхающую квартиру в Кронштадте тушат 17 спасателей
На Чичеринской сбитый ребенок убежал с места ДТП