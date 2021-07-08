В Петербурге пик заболеваемости COVID-19 пройден

В Петербурге пик заболеваемости COVID-19 пройден
Так на прошлой неделе была отметка в тысячу петербуржцев. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Северной столице пик заболеваемости COVID-19 среди петербуржцев пройден. В больницы с таким диагнозам людей поступает всё меньше и меньше. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Председатель отметил, что в сейчас число госпитализаций за 24 часа уменьшилось до 800 человек. Так на прошлой неделе была отметка в тысячу петербуржцев. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Северную столицу в общей сложности поступило 1 млн 129 тыс. 42 комплекта вакцины, запас вакцины в городе — 109 тыс. 011 комплектов доз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что случаи полвторого заражения COVID-19 в России составляют не больше 1%. Так заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова. Во-первых, считает Попова, надо разбираться с тем, а как поставили диагноз год назад или полтора.

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