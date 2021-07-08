Попова: случаи повторного заражения коронавирусом в России единичны

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в каких-то регионах повторные случаи COVID-19 единичны, где-то их может немного больше. Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в каких-то регионах повторные случаи COVID-19 единичны, где-то их может немного больше. Фото: kremlin.ru

Случаи полвторого заражения COVID-19 в России составляют не больше 1%. Так заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Во-первых, считает Попова, надо разбираться с тем, а как поставили диагноз год назад или полтора. Во-вторых, даже если принять, что там, где два раза именно этот диагноз, то число таких людей минимально, не больше 1%, сообщает «Россия-1».

Глава Роспотребнадзора отметила, что в каких-то регионах повторные случаи COVID-19 единичны, где-то их может немного больше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ включила российский штамм коронавируса в список для наблюдения. Российский штамм COVID-19 внесли в список месяц назад, а первый раз он был зафиксирован в стране в начале этого года. Всего в списке 12 вариантов вируса COVID-19 с мутациями, которые могут представлять угрозу, но по которым пока мало информации.