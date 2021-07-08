ВОЗ включила российский штамм коронавируса в список для наблюдения

Российский штамм COVID-19 внесли в список месяц назад, а первый раз он был зафиксирован в стране в начале этого года.

Всего в списке 12 вариантов вируса COVID-19 с мутациями, которые могут представлять угрозу, но по которым пока мало информации. Об этом сообщает RT.

Ранее члены Всемирной организации здравоохранения внесли новую индийскую мутацию коронавируса в группу представляющих интерес.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что мир находится на очень опасном этапе пандемии COVID-19 из-за таких штаммов, как индийский, который выявлен сейчас почти в 100 странах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медсестра одной районной больницы в Калужской области ввела пациенту воду вместо второго компонента вакцины от COVID-19. Теперь все пункты вакцинации проверят, а медсестру уволят.