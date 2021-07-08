В Калужской области медсестра ввела воду вместо вакцины

Медсестра одной районной больницы в Калужской области ввела пациенту воду вместо второго компонента вакцины от COVID-19. Теперь все пункты вакцинации проверят, а медсестру уволят.

Медик испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача этой больницы, что вакцина закончилась. Подмена вакцины водой вскрылась. Об этом сообщает губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

О подмене узнали из видео, размещенного в соцсетях, там медсестра признается в подмене компонента на воду. Позже обманутому поставили настоящую вакцину. Однако в больнице уже служебная проверка. Медсестру уже уволили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии почти 500 человек подхватили COVID, съездив на Евро-2020 в Петербург. Минздрав Финляндии опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией после возвращения болельщиков.