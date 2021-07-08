В Финляндии почти 500 человек подхватили COVID, съездив на Евро-2020 в Петербург

Минздрав Финляндии опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией после возвращения болельщиков из Северной столицы, куда они приезжали на матчи Чемпионата Европы по футболу — рост заражений оказался существенным для страны.

Так, по состоянию на 8 июля Минздравом Суоми зарегистрирован 481 случай заражения COVID-19 среди тех, кто ездил на Евро-2020 в Петербург. Причем 165 человек заразились повторно. Согласно статистике, с 21 по 27 июня практически 40% всех случаев заражения коронавирусом в Финляндии приходилось на футбольных фанатов, вернувшихся домой. Наибольшее количество заболевших выявили в Хельсинки.

Примечательно, что у части зараженных подтвердится так называемый «индийский» или «дельта» штамм. Обострение эпидемиологической ситуации вынудило финских властей отложить отмену масочного режима. Теперь к вопросу о смягчении антикоронавирусных мер планируют вернуться не раньше окончания лета.

Такое развитие событий, вероятно, послужило аргументом для официальной рекомендации ведомства здравоохранения и соцразвития Финляндии отложить поездки в Россию — соответствующее обращение было опубликовано THL 1 июля.

В то же время петербуржцы, наоборот, все активнее пытаются получить финские визы. По данным пресс-секретаря Генконсульства Финляндии Элины Саарилахти, с начала лето количество обращений увеличилось в четыре раза, пишет 78.ru.

Еженедельно учреждение принимает по 600 заявлений, и около четверти из них подают владельцы недвижимости на территории Финляндии. Для сравнения, за всю весну на получение визы подали менее 500 заявок. Решение о выдаче въездного документа для вакцинированных россиян финские власти, однако, еще не приняли. Даже наоборот: до 25 июля границы Финляндии остаются закрытыми для большей части стран, где бушует коронавирус. Россия в этом списке, к сожалению, есть.

Между тем, подъем заболеваемости после Евро-2020 наблюдается не только у финнов. Вице-губернатор РФ Татьяна Голикова подтвердила, что заражений в Петербурге после чемпионата стало гораздо больше. Она также добавила, что ситуация находится под контролем.