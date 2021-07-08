Петербуржцы летом в четыре раза чаще обращаются за финской визой

В Петербурге с начала лета в четыре раза выросло число обращений за финской визой. Фото: https://pixabay.com

В Петербурге с начала лета в четыре раза выросло число обращений за финской визой. Фото: https://pixabay.com

В данный момент еще не приняли решение о начале выдачи виз для граждан, которые прошли курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

В Северной столице с начала лета 2021 года в четыре раза возросло число обращений граждан за финской визой. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на слова пресс-секретаря Генконсульства Финляндии Элины Саарилахти.

Согласно мнению Саарилахти, в данный момент в генконсульстве принимают 600 визовых заявлений еженедельно.

Отмечается, что четверть из них подаются владельцами недвижимости в Финляндии.

Кроме того, обращений стало больше из-за расширения группы семьи и родственников. Так, в июне было принято 2005 заявлений, при том, что весной их количество было не более 500 штук.

Выдача виз привитым туристам из города на Неве правительством Финляндии пока не обсуждалась.

Скорее всего, по словам пресс-секретаря Генконсульства Финляндии, такой вопрос еще не обсуждался в связи с тем, что в стране пока не зарегистрирована российская вакцина.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Финляндия продлевает до 25 июля ограничения в связи с новой коронавирусной инфекцией на границах страны. Это касается и России.