Голикова подтвердила рост заболеваемости ковидом в Петербурге после Евро-2020

Вице-премьер считает, что рост обусловлен проведением массовых мероприятий.

Вице-губернатор РФ Татьяна Голикова подтвердила, что эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге ухудшилась после проведения Евро-2020. Она считает, что эти два события взаимосвязаны. Об этом пишет ТАСС.

Голикова убеждена, что организаторы чемпионата Европы по футболу и Смольный сделали все, чтобы массовые мероприятия были безопасными, но болельщикам порой сложно держать себя в руках из-за эмоций. Вице-премьер добавила, что делается все, чтобы контролировать ситуацию.

Напоминаем, что в Петербурге прошли семь матчей турнира. За последние сутки в городе заболели почти две тысячи человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова рассказала о росте темпов вакцинации в 1,8 раза.