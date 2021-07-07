Голикова рассказала о росте темпов вакцинации в 1,8 раза

Голикова рассказала о росте темпов вакцинации в 1,8 раза
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

На данный момент прививку от коронавируса сделали почти 27 миллионов россиян.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о росте темпов вакцинации в 1,8 раза за последнюю неделю. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что оба компонента получили 18,5 миллионов человек, а хотя бы один – почти 27 миллионов. Активнее всего прививки делают в Чечне, Москве, Московской, Тульской и Кемеровской областях. Голикова добавила, что в некоторых регионах наблюдается пугающий рост заболеваемости, но в Москве ситуация постепенно налаживается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после цирка и ТЦ желающие привиться петербуржцы осаждают Финляндский вокзал.

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