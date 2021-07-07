После цирка и ТЦ желающие привиться петербуржцы осаждают Финляндский вокзал

В Петербурге после ухудшения эпидемиологической обстановки резко возросла популярность вакцинации. Толпы горожан регулярно замечают возле мобильных пунктов. На этот раз желающие привиться петербуржцы выстроились в очередь у Финляндского вокзала.
Пункт вакцинации на вокзале открыт с 8 июня, и не пользовался особым вниманием, но 7 июля, как рассказывают очевидцы, сюда массово пришли сотрудники РЖД и студенты, поэтому очередь с 10 утра почти не двигалась, передает «Фонтанка». В «час пик» в толпе стояло больше пятидесяти человек.
Отметим, что аналогичная обстановка сохранялась не только утром: около трех часов дня народу по-прежнему было много. Хотя большинство присутствующих старались держать полутораметровую дистанцию и носили средства индивидуальной защиты, количество людей явно не соответствовало мерам безопасности.
Парадоксальная ситуация, когда горожане подвергают свое здоровье риску, желая привиться, встречается и в других мобильных пунктах. Так, с 6 июля вакцинация от COVID-19 проводится в цирке на Фонтанке. Руководство цирка пообещала привившимся сертификаты, которые можно обменять в кассе на билет на шоу «Итальянского Цирка TOGNI». Щедрый бонус замотивировал жителей Северной столицы — уже к открытию пункта, которое состоялось в 12 часов, за дверями стояла толпа.
Очереди неоднократно замечали и в торговых центрах, особенно тех, где можно вакцинироваться без предварительной записи. Несмотря на намерения властей улучшить организацию процесса и открытие новых пунктов, в которых можно привиться от коронавируса, в целом ситуация остается сложной, даже если записываться на процедуру заранее.