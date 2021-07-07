После цирка и ТЦ желающие привиться петербуржцы осаждают Финляндский вокзал

В Петербурге после ухудшения эпидемиологической обстановки резко возросла популярность вакцинации. Толпы горожан регулярно замечают возле мобильных пунктов. На этот раз желающие привиться петербуржцы выстроились в очередь у Финляндского вокзала.

Пункт вакцинации на вокзале открыт с 8 июня, и не пользовался особым вниманием, но 7 июля, как рассказывают очевидцы, сюда массово пришли сотрудники РЖД и студенты, поэтому очередь с 10 утра почти не двигалась, передает «Фонтанка». В «час пик» в толпе стояло больше пятидесяти человек.

Отметим, что аналогичная обстановка сохранялась не только утром: около трех часов дня народу по-прежнему было много. Хотя большинство присутствующих старались держать полутораметровую дистанцию и носили средства индивидуальной защиты, количество людей явно не соответствовало мерам безопасности.