Дополнительные пункты и предварительная запись: власти Петербурга и торговые центры отреагировали на многометровые очереди на вакцинацию

Дополнительные пункты и предварительная запись: власти Петербурга и торговые центры отреагировали на многометровые очереди на вакцинацию
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

После того, как стало очевидно, что новой вспышки коронавирусной инфекции, — а значит, и новых ограничений, — не миновать, петербуржцы, наконец, начали активно прививаться. Из-за резкого наплыва пациентов в прививочных пунктах торговых центров даже образовались многометровые очереди.

Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Петербурге нарастает эпидемиологическая напряженность: новый штамм коронавируса с каждым днем поражает все больше людей. Как утверждают медики и власти, в этот раз заболевание переносится тяжелее, а на больничных койках все чаще оказываются молодые люди.

Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Единственное, что может предотвратить трагическое развитие событий — массовая вакцинация. По последним данным, лишь 0,3% привитых горожан заразились COVID-19, и ни у кого из них не зарегистрировано тяжелого течения болезни.

Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

На текущий момент как минимум первую дозу вакцины получили более 858 тысяч петербуржцев. Однако по словам главы городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, препарата в Северной столице осталось на две недели. В этот период должны успеть доставить новую партию.

Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Сейчас, когда цифры летальных исходов и новых случаев заражения растут не по дням, а по часам, все больше граждан осознают необходимость прививок и ежедневно выстраиваются в очереди возле прививочных пунктов. Такая ситуация, однако, представляет опасность для петербуржцев: в толпе, ожидающей вакцинации, коронавирус активен, как и в любом другом месте скопления людей.

Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Власти и руководство ТЦ оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию: в городе планируют увеличить количество прививочных пунктов, а в торговых центрах появится возможность предварительной записи на вакцинацию, чтобы избежать очередей. Такой алгоритм уже действует в ТЦ «Невский Центр», ТРК «Европолис» и «Сити Молл».

COVID-19 вакцинация вакцинация от коронавируса новости СПб пандемия торговые центры


 

Новости партнеров
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в "Двенадцати месяцах"
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на "Алых парусах"
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
В Петербурге временно перестанут прививать
В Петербурге временно перестанут прививать "КовиВаком"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
1 июля в Петербурге откроют пункты регистрации смертей
Суд Петербурга продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве
Мурашко: Для борьбы с ковидом развернули 182 тысячи коек
Роспотребнадзор попросил Мишустина запретить массовые мероприятия
Шесть человек погибли при затоплении судна у берегов Бали
Актер Ростислав Гулбис умер в возрасте 32 лет
Для въезда в Турцию российских туристов призвали ввести 14-дневный карантин
Дополнительные пункты и предварительная запись: власти Петербурга и ...