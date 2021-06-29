Дополнительные пункты и предварительная запись: власти Петербурга и торговые центры отреагировали на многометровые очереди на вакцинацию

После того, как стало очевидно, что новой вспышки коронавирусной инфекции, — а значит, и новых ограничений, — не миновать, петербуржцы, наконец, начали активно прививаться. Из-за резкого наплыва пациентов в прививочных пунктах торговых центров даже образовались многометровые очереди.

В Петербурге нарастает эпидемиологическая напряженность: новый штамм коронавируса с каждым днем поражает все больше людей. Как утверждают медики и власти, в этот раз заболевание переносится тяжелее, а на больничных койках все чаще оказываются молодые люди.

Единственное, что может предотвратить трагическое развитие событий — массовая вакцинация. По последним данным, лишь 0,3% привитых горожан заразились COVID-19, и ни у кого из них не зарегистрировано тяжелого течения болезни.

На текущий момент как минимум первую дозу вакцины получили более 858 тысяч петербуржцев. Однако по словам главы городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, препарата в Северной столице осталось на две недели. В этот период должны успеть доставить новую партию.

Сейчас, когда цифры летальных исходов и новых случаев заражения растут не по дням, а по часам, все больше граждан осознают необходимость прививок и ежедневно выстраиваются в очереди возле прививочных пунктов. Такая ситуация, однако, представляет опасность для петербуржцев: в толпе, ожидающей вакцинации, коронавирус активен, как и в любом другом месте скопления людей.

Власти и руководство ТЦ оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию: в городе планируют увеличить количество прививочных пунктов, а в торговых центрах появится возможность предварительной записи на вакцинацию, чтобы избежать очередей. Такой алгоритм уже действует в ТЦ «Невский Центр», ТРК «Европолис» и «Сити Молл».