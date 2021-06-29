На популярных улицах Петербурга установят шатры для вакцинации

На популярных улицах Северной столицы установят шатры для вакцинации.

Об этом сообщают «Невские новости». Пункты вакцинации есть в фитнес-клубах, вокзалах, торговых комплексах, в больницах и поликлиниках. На улице — нет, однако скоро всё изменится. В ближайшее время всё изменится. В Петербурге на улицах поставят шатры для вакцинации от COVID-19.

Накануне открыли еще один мобильный пункт — в ТРК «Заневский каскад». Ближе к выходным откроется пункт на Ленинском проспекте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов привился от COVID во второй раз. Градоначальник Петербурга Александр Беглов прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Как передает слова Беглова пресс-служба губернатора Северной столицы, новый штамм предполагает повторную вакцинацию от коронавируса.