Губернатор Петербурга Александр Беглов привился от COVID во второй раз

Губернатор Петербурга Александр Беглов привился от COVID во второй раз
Александр Беглов сделал прививку во второй раз. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Градоначальник Петербурга Александр Беглов прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

Как передает слова Беглова пресс-служба губернатора Северной столицы, новый штамм предполагает повторную вакцинацию от коронавируса.

Стоит напомнить, что в городе на Неве продолжается прививочная компания. Так, с понедельника по пятницу прививается порядка 12-14 тыс. людей.

По информации на вчерашний день всего было привито 858 869 человек, из них 696 191 полностью закончили цикл вакцинации.

В Северной столице работают 134 пункта вакцинации в медицинских учреждениях. Из них 107 – в городских, шесть – в федеральных и 21 – в частных.

Помимо данных организаций продолжают прививать выездные бригады. Часть из них прививает в 25 мобильных пунктах, которые были развернуты дополнительно к 134 основным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Вектор» подал документы для регистрации еще одной вакцины.

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