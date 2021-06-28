Минздрав: «Вектор» подал документы для регистрации еще одной вакцины

В России зарегистрированы три вакцины от ковида: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Фото: pixabay

В России зарегистрированы три вакцины от ковида: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Фото: pixabay

Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н».

«Дата регистрации входящего номера: 28.06.2021… Торговое наименование: ЭпиВакКорона-Н Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19», — сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ.

Препарат выпускается в виде суспензии для внутримышечного введения, «1 доза/0,5 миллилитров».

В России зарегистрированы три вакцины от ковида: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное отличие этой вакцины от двух других российских препаратов в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Ее создатели утверждают, что это дает человеку полный набор всех антигенов этого вируса и, соответственно, всех антител.