Минздрав: «Вектор» подал документы для регистрации еще одной вакцины

Минздрав: «Вектор» подал документы для регистрации еще одной вакцины
В России зарегистрированы три вакцины от ковида: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Фото: pixabay

Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н».

«Дата регистрации входящего номера: 28.06.2021… Торговое наименование: ЭпиВакКорона-Н Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19», — сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ.

Препарат выпускается в виде суспензии для внутримышечного введения, «1 доза/0,5 миллилитров».

В России зарегистрированы три вакцины от ковида: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное отличие этой вакцины от двух других российских препаратов в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Ее создатели утверждают, что это дает человеку полный набор всех антигенов этого вируса и, соответственно, всех антител.

вакцина минздрав ЭпиВакКорона-Н


 

Новости партнеров
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
В Петербурге временно перестанут прививать
В Петербурге временно перестанут прививать "КовиВаком"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минздрав: «Вектор» подал документы для регистрации еще одной вакцины
Президент России повысил возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года
Колпино, Мурино, Бугры: за сутки в этих местах студент и две девушки стали ...
В Приморском районе на обочине лежит сбитый лось
Снесенная крыша, потерянный бампер, переломанные ноги и увезенные на скорой ...
Петербургские библиотеки готовятся к модернизации: объем финансирования ...
В торговых центрах Петербурга будут развернуты дополнительные пункты для ...
В Ленобласти простились с экипажем рухнувшего под Гачтиной вертолета Росгвардии