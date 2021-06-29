В торговых центрах Петербурга открыли предварительную запись на вакцинацию

В Петербурге из-за очередей на пункты вакцинации от коронавируса, расположенные в торговых комплексах, могут ввести предварительную запись.

Так, по данным агентства, предзапись уже действует в ТЦ «Невский Центр», ТРК «Европолис» и «Сити Молл».

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению, предполагается, что в ближайшее время такая мера будет введена и в других ТЦ, где есть прививочные пункты, из-за образования очередей.

Напомним, в настоящий момент в Северной столице работает в общей сложности 27 мобильных пунктов вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в торговых центрах Петербурга будут развернуты дополнительные пункты для вакцинации. Кроме этого, губернатор города заметил, что ведется работа по открытию койко-мест до уровня, который был этой зимой.