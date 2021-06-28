В торговых центрах Петербурга будут развернуты дополнительные пункты для вакцинации

В Петербурге развернут дополнительные пункты для вакцинации. Фото: Pixabay

В Петербурге развернут дополнительные пункты для вакцинации. Фото: Pixabay

В Северной столице в торгово-развлекательных центрах будут развернуты дополнительные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Кроме этого, градоначальник заметил, что ведется работа по открытию койко-мест до уровня, который был этой зимой.

Депутаты Законодательного собрания приняли законопроект, предусматривающий увеличение размера Резервного фонда Петербурга для непредвиденных расходов на борьбу с эпидемией коронавируса.

Помимо прочего, власти продолжают усиливают контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на предприятиях и в организациях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге не повлияли ПМЭФ и Евро-2020, так как там соблюдались жесткие правила. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.