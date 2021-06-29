Более 858 тыс. петербуржцев сделали прививку против коронавируса

Так, порядка 700 тыс. жителей Северной столицы сделали вторую прививку от COVID-19 и закончили курс вакцинации.
Впервые же получили укол от коронавируса 858 869 петербуржцев. Об этом сообщает городской межведомственный совет.
Цикл вакцинации от ковида подошел к концу для 696 191 человека. Отмечается, что в городе на Неве доля привитого населения в данный момент составляет примерно 13%.
За время массовой вакцинации в Петербург доставили 1 059 532 комплекта доз вакцин.
Таким образом, на 28 июня общее число различных вакцин от COVID-19 в городе составляет 200 663 комплекта.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургских торговых центрах растут очереди на вакцинацию. Жители Северной столицы в соцсетях сообщили об увеличении очередей в пунктах вакцинации в торговых центрах города. Ожидание в них может достигать несколько часов.