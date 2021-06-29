Более 858 тыс. петербуржцев сделали прививку против коронавируса

В России привито от коронавируса порядка 23 млн человек. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В России привито от коронавируса порядка 23 млн человек. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Так, порядка 700 тыс. жителей Северной столицы сделали вторую прививку от COVID-19 и закончили курс вакцинации.

Впервые же получили укол от коронавируса 858 869 петербуржцев. Об этом сообщает городской межведомственный совет.

Цикл вакцинации от ковида подошел к концу для 696 191 человека. Отмечается, что в городе на Неве доля привитого населения в данный момент составляет примерно 13%.

За время массовой вакцинации в Петербург доставили 1 059 532 комплекта доз вакцин.

Таким образом, на 28 июня общее число различных вакцин от COVID-19 в городе составляет 200 663 комплекта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургских торговых центрах растут очереди на вакцинацию. Жители Северной столицы в соцсетях сообщили об увеличении очередей в пунктах вакцинации в торговых центрах города. Ожидание в них может достигать несколько часов.