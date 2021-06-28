В петербургских торговых центрах растут очереди на вакцинацию

В петербургских торговых центрах растут очереди на вакцинацию
В Северной столице развернуто 134 пункта вакцинации в поликлиниках. Фото: Baltphoto/ Olga Androsova-1

В петербургских торговых комплексах растут очереди на вакцинацию.

Об этом сообщает «Фонтанка». Сейчас в Северной столице привиты более 848 тысяч человек, из них 693 тысяч — полностью завершили цикл вакцинации.

Петербуржцы в соцсетях сообщили об увеличении очередей в пунктах вакцинации в торговых центрах города. Ожидание в них может достигать несколько часов.

Так читатели «Фонтанки» рассказывают о похожих ситуациях в торговых центрах. В «Европолис» мужчина пришел за пять минут открытия и обнаружил очередь в десять человек. Те, кто пришел в 11, стояли в очереди до пяти вечера. В «Охта Молл» привезли всего 40 доз вакцины на толпу желающих привиться.

Появились и те люди, которые вакцинировались в поликлинике за 30 минут. Так, всем рекомендуют идти в медучреждения. Там больших очередей нет. В Северной столице развернуто 134 пункта вакцинации в поликлиниках. При них также работают выездные бригады. Большинство пунктов работает в выходные дни. Смольный откроет ещё 20 пунктов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще 1 335 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.
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