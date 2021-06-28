В Петербурге коронавирусом заболели еще 1 335 человек

В Петербурге коронавирусом заболели еще 1 335 человек
В городе выявляют новые случаи заражения коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 335 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 460 тысяч заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 7 246 человек. Второе место у Подмосковья — 2 722 новых ковид-пациента. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 173 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице к 1 июля планируют открыть еще около 20 пунктов вакцинации, где петербуржцы смогут привиться от коронавируса.

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