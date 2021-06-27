В Петербурге к июлю появится еще около 20 пунктов вакцинации

В Петербурге к июлю появится еще около 20 пунктов вакцинации
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Северной столице к 1 июля планируют открыть еще около 20 пунктов вакцинации, где петербуржцы смогут привиться от коронавируса.

Об этом сообщил главный внештатный специалист по медицинской профилактике городского комитета по здравоохранению Дмитрий Ченцов, передает «Петербургский дневник».

По его словам, город откроет еще 17 пунктов вакцинации. Также мобильные пункты появятся в ТЦ «Заневский каскад» и «Французский бульвар». Еще два пункта находятся на рассмотрении.

Ближе к середине июля, около 10-го числа, в городе на Неве развернут два уличных шатра для вакцинации. В Смольном пока обсуждают места их размещения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в торговых центрах Петербурга заметили огромные очереди на вакцинацию от COVID-19.

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