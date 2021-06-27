В торговых центрах Петербурга заметили огромные очереди на вакцинацию от COVID-19

В торговых центрах Петербурга заметили огромные очереди на вакцинацию от COVID-19
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Петербуржцы сообщили в социальных сетях о длинных очередях на вакцинацию от COVID-19 в городских торговых центрах.

Со слов жителей города, десятки людей стоят в очередях за прививками в торговых центрах «Европолис», «Охта Молл», «Ока» в Колпино и «Мега Дыбенко». Люди выстраиваются в очереди с открытия ТЦ.

При этом повышенный спрос на вакцинацию отметили и в администрации Петербурга. Несколько дней подряд Смольный сообщает о ежедневных рекордах по количеству сделанных прививок.

Днем ранее вакцинацию прошли 17,5 тысячи горожан, более 12 тысяч из них пришли на первую прививку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге первую прививку сделало рекордное количество горожан. С начала прививочной компании в городе первично привито 848 787 человек. Из них 693 034 – полностью завершили цикл вакцинации.

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