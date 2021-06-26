За сутки в Петербурге первую прививку сделало рекордное количество горожан

За сутки в Петербурге первую прививку сделало рекордное количество горожан
В Петербурге привито рекордное количество людей. Фото: pixabay.com

В Северной столице за прошедшие сутки, 25 июня от коронавирусной инфекции привилось рекордное количество петербуржцев.

Отмечается, что первый укол сделали 13 855 человек, а вторично привились — 5 788. Таким образом, за сутки в общей сложности было выполнено 19 643 инъекции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

С начала прививочной компании в городе первично привито 848 787 человек. Из них 693 034 – полностью завершили цикл вакцинации.

Напомним, что весь период в Петербург поступило 1 млн 57 тыс 102 комплектов вакцин.

В городе на Неве развернули 134 пункта вакцинации в медицинских организациях. Кроме этого в поликлиниках также работают выездные бригады.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург доставили более 100 тыс. доз вакцины «Спутник V».

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