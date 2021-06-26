В Петербург доставили более 100 тыс. доз вакцины «Спутник V»

В Петербург доставлена новая партия вакцины в количестве 105 тысяч доз «Спутник V», расфасованных по одной ампуле. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Сегодня, 26 июня, в Петербург поступила очередная партия антиковидной вакцины. В ближайшее время 105 тыс. доз препарата доставят в прививочные пункты.

Запас препарата в Северной столице составляет 222 тыс. 170 комплектов доз. С начала массовой вакцинации в городе на Неве привито 834 тыс. 932 человека, из них 687 246 полностью закончили цикл вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург установил рекорд по числу прививок от COVID-19 за сутки. 24 июня впервые вакцинировались от коронавируса 10 920 человек, а полностью завершили цикл вакцинации – 5 776 горожан.