Цирк на Фонтанке проводит вакцинацию от COVID-19 и дарит билеты

Во вторник, 6 июля, в Петербурге открылся, пожалуй, самый необычный пункт вакцинации — в цирке на Фонтанке. Кроме того, прививка здесь сопровождается приятным бонусом — бесплатным билетом на представление.

Пресс-служба цирка на Фонтанке рассказала, что каждый, кто привьется первым компонентом вакцины на площадке культурного учреждения, получит сертификат. Его можно обменять в кассе цирка на билет на шоу «Итальянского Цирка TOGNI». Похоже, такая рекламная кампания возымела должный эффект — у дверей цирка быстро столпились люди. За ходом вакцинации в таких необычных условиях наблюдал корреспондент Gazeta.SPb.

Добавим, что прививочный пункт в цирке — выездной. Это значит, что вакцинироваться там можно лишь с 12 до 14 часов. Это график работы на ближайшие два дня, 6 и 7 июля. Дальнейшее расписание можно узнать, позвонив по номеру 8 (812) 570-53-90.