Цирк на Фонтанке проводит вакцинацию от COVID-19 и дарит билеты

Цирк на Фонтанке проводит вакцинацию от COVID-19 и дарит билеты
Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Во вторник, 6 июля, в Петербурге открылся, пожалуй, самый необычный пункт вакцинации — в цирке на Фонтанке. Кроме того, прививка здесь сопровождается приятным бонусом — бесплатным билетом на представление.

Пресс-служба цирка на Фонтанке рассказала, что каждый, кто привьется первым компонентом вакцины на площадке культурного учреждения, получит сертификат. Его можно обменять в кассе цирка на билет на шоу «Итальянского Цирка TOGNI». Похоже, такая рекламная кампания возымела должный эффект — у дверей цирка быстро столпились люди. За ходом вакцинации в таких необычных условиях наблюдал корреспондент Gazeta.SPb.

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Добавим, что прививочный пункт в цирке — выездной. Это значит, что вакцинироваться там можно лишь с 12 до 14 часов. Это график работы на ближайшие два дня, 6 и 7 июля. Дальнейшее расписание можно узнать, позвонив по номеру 8 (812) 570-53-90.

При этом записываться заранее на прививку в цирке не нужно — достаточно лишь прийти вместе с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС. А бесплатные билеты на представления всем вакцинирующимся обещают раздавать до осени.

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Директор цирка Чинзинелли Илья Ляхов на открытии мобильного пункта вакцинации от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
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