Тернистый путь попыток записаться на вакцинацию от COVID в Петербурге: «Госуслуги», «Здоровье петербуржца», служба 122

В Северной столице, как и по всей России, наблюдается резкий подъем заболеваемости COVID-19. Власти активно призывают население вакцинироваться, предлагая массу способов записаться на процедуру быстро и дистанционно. Корреспондент Gazeta.SPb на личном опыте опробовал, как в Петербурге работает система записи на прививку, предлагаемая Смольным.

Желая защититься от коронавируса и сделать первую инъекцию вакцины, заходим на сайт администрации Северной столицы, чтобы узнать об алгоритме действий. Нам предлагают воспользоваться на выбор: 1) порталом госуслуг, 2) онлайн-сервисом «Здоровье петербуржца», 3) виртуальными колл-центрами поликлиник, 4) сайтом государственных услуг Петербурга или 5) позвонить в Единую телефонную справочную службу по номеру 122.

Идем по порядку: пробуем записаться через портал госуслуг. Сначала все проходит штатно, заполняем личные данные, выбираем подходящее отделение, открываем окошко с доступными талонами, и… тут начинаются первые сложности.

Наш корреспондент, к примеру, пытался попасть в поликлинику на Васильевском острове. Судя по данным госуслуг, сеансы есть с 7 июля, талонов — несколько сотен, выбирай любой. Но спустя минуту становится понятно, почему. При попытке записаться на конкретный прием вдруг появляется всплывающее окно: «В выбранном Вами регионе услуга временно недоступна».

Примечательно, что такой «баг» распространяется не на все поликлиники и даты, вот только вычислить, куда же все-таки «пропустит» система, можно только методом проб и ошибок. Чудесным образом все же удается получить талончик на 11 июля. Но что если это технический сбой и можно записаться на более раннее посещение?

Решив попробовать следующий шаг — обратиться к порталу «Здоровье петербуржца», журналист Gazeta.SPb был удивлен тем, что раздел для записи на вакцинацию не работает. Окно бесконечно прогружается, не позволяя выбрать даже район проживания. Забегая вперед, отметим, что портал государственных услуг в Санкт-Петербурге попросту перенаправляет пользователя на тот же самый сайт gorzdrav.spb.ru, алгоритм работы которого описан выше.

При этом мобильная версия сайта исправна, но об этом корреспондент узнал случайным образом и уже после того, как пытался записаться.

Что ж, попробуем позвонить в Единую справочную службу. Ожидание ответа оператора по номеру 122 составило 16 минут. Учитывая общую загруженность сервиса и резко возросшее количество желающих привиться, не так уж долго. Предупредительная девушка-сотрудница колл-центра уточняет, какой район предпочтителен.

Корреспондент попросил проверить ближайшие даты в Василеостровском, Центральном и Приморском районах и получил ответ: на Васильевском это 19 июля, в центре — 21-е или 31-е число, а в Приморском — 16 июля.

Похоже, талончик, полученный через госуслуги, действительно наиболее оперативный вариант. Но остается последняя возможность: виртуальные колл-центры поликлиник. Гиперссылка на сайте Смольного перенаправляет нас к разделу, где перечислены пункты вакцинации: наименование, адрес, форма собственности. Без телефонных номеров, которые, впрочем, нетрудно отыскать в интернете.

Спустя 20 минут беспрерывных коротких гудков по номеру интересующей нашего журналиста поликлиники на Васильевском он предпринял последний, решительный шаг — прийти на консультацию в регистратуру лично. Здесь усилия желающего привиться петербуржца были вознаграждены: удивленные сотрудники медучреждения спокойно и без очереди перезаписали пациента с 11 на… 6 июля.

Добавим, что все описанные выше действия предпринимались 1 июля. То есть время ожидания получения первой дозы вакцины сократилось вдвое — с десяти дней до пяти. В условиях текущей эпидобстановки такая разница кажется существенной.

Привиться, как мы помним, можно и в торговых центрах, но и там процесс пока не отлажен: люди стоят в многометровых очередях. При этом в ближайшее время в центрах обещают запустить сервис предварительной записи, а власти планируют открытие новых пунктов вакцинации.

Так или иначе, активная рекламная кампания среди не очень-то, судя по статистике, желающих прививаться петербуржцев, которая сопровождается многочисленными техническими сложностями и сбоями, для кого-то может стать поводом отказаться от вакцинации и подождать «более подходящего» случая. Цифры заболеваемости и смертей, однако, показывают, что ждать нельзя.

Возможно, улучшение организации процесса в данном случае не только повлечет за собой растущее число привившихся, но и поднимет уровень доверия граждан к системе здравоохранения Петербурга и городским властям, что кажется необходимым для эффективной борьбы с пандемией.