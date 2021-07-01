В Петербурге прививку от коронавируса сделали более 900 тысяч человек

За последние сутки выполнено 22 762 прививки.

В Санкт-Петербурге продолжается прививочная кампания, от коронавируса вакцинировались 30 июня первично 17 517 человек. Известно, что еще 5 245 приходили на второй укол. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Всего с начала массовой вакцинации в Северной столице прививку сделали более 906 тысяч человек. Полностью цикл вакцинации завершили свыше 712 тысяч горожан. На данный момент в городе доступны 172 959 комплектов для вакцинации от коронавируса, но нет «КовиВака» — он закончился и пока непонятно, когда будет поставка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов привился от COVID во второй раз.