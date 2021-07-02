От коронавируса за сутки умер 101 житель Петербурга

От коронавируса за сутки умер 101 житель Петербурга
В Петербурге зарегистрировали новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

Сегодня, 2 июля, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошел 101 случай.

Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обошла Москва, где выявлено 112 смертей за сутки. Следом идет Нижегородская область — 27 летальных исходов. В Ленинградской области от умерли еще 10 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 16 562 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 136 565 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перенесшим COVID-19 могут начать давать инвалидность.

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