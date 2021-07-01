Перенесшим COVID-19 могут начать давать инвалидность

Перенесшим COVID-19 могут начать давать инвалидность
Совет Федерации предложил давать инвалидность после коронавируса. Фото: pixabay

Совет Федерации выдвинул предложение, согласно которому можно давать инвалидность тем россиянам, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию с осложнениями.

Об этом сообщает «Парламентская газета», ссылаясь на слова члена комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженного врача Российской Федерации Владимира Круглого.

Так, чтобы получить инвалидность необходимо иметь осложнения, которые были вызваны в организме человека вирусом ковид-19.

В данном случае это могут быть сердечно-сосудистые заболевания, а также фиброз легких, тромбозы.

В данной момент право на инвалидность имеют те медицинские работники, которые заболели после контакта с зараженными пациентами и получили необратимый урон здоровью. Об этом указывается в приказе Министерства здравоохранения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург раскритиковал советы врачей переболеть коронавирусом.

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Перенесшим COVID-19 могут начать давать инвалидность