Перенесшим COVID-19 могут начать давать инвалидность

Совет Федерации выдвинул предложение, согласно которому можно давать инвалидность тем россиянам, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию с осложнениями.

Об этом сообщает «Парламентская газета», ссылаясь на слова члена комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженного врача Российской Федерации Владимира Круглого.

Так, чтобы получить инвалидность необходимо иметь осложнения, которые были вызваны в организме человека вирусом ковид-19.

В данном случае это могут быть сердечно-сосудистые заболевания, а также фиброз легких, тромбозы.

В данной момент право на инвалидность имеют те медицинские работники, которые заболели после контакта с зараженными пациентами и получили необратимый урон здоровью. Об этом указывается в приказе Министерства здравоохранения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург раскритиковал советы врачей переболеть коронавирусом.