Гинцбург раскритиковал советы врачей переболеть коронавирусом

Перенесенный коронавирус может привести к осложнениям на мозг, печень, легкие или сосуды. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Перенесенный коронавирус может привести к осложнениям на мозг, печень, легкие или сосуды. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что советы врачей, которые предлагают переболеть коронавирусом, в корне неверны.

По словам Гинцбурга, перенесенный коронавирус может привести к осложнениям на мозг, печень, легкие или сосуды, а также стать причиной инвалидности, передает РИА Новости.

«Где этот иммунный комплекс отложится, никто не знает. И в головном мозге может быть, и в печени, и в легких — в легких точно, потому что через легкие все идет, и сосуды», — заявил директор центра Гамалеи.

Гинцбург отметил, что нельзя предугадать, на какой орган пойдет осложнение. А люди после перенесенного коронавируса, который дал осложнения, еще полгода занимаются восстановлением из-за пораженных легких.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург заявил, что детскую вакцину от COVID-19 разработают к сентябрю.