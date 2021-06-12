Гинцбург заявил, что детскую вакцину от COVID-19 разработают к сентябрю

К 15 сентября, максимум - к 20 сентября, детская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована, заверил Гинцбург. Фото: pixabay

К 15 сентября, максимум - к 20 сентября, детская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована, заверил Гинцбург. Фото: pixabay

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург пообещал президенту России Владимиру Путину, что вакцина от коронавируса для детей будет готова к середине сентября.

После церемонии вручения государственных премий в Кремле 12 июня глава государства поинтересовался у Гинцбурга, когда в России зарегистрируют детскую вакцину от коронавируса.

Гинцбург ответил, что обещание о создании детской вакцины, которое центр Гамалеи давал президенту, будет выполнено если не к 1 сентября, то к середине сентября.

Глава центра Гамалеи отметил, что разработчики вакцины потратили три месяца на «уговоры» контрольных органов, чтобы провести все процедуры в ускоренном порядке.

«Три месяца. Но сейчас уговорили, буквально вчера-позавчера. И к 15 сентября, максимум — к 20 сентября, будет зарегистрирована», — заверил Гинцбург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Гамалеи предупредили о возможном появлении «московских» штаммов коронавируса.