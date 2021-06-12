В центре Гамалеи предупредили о возможном появлении «московских» штаммов коронавируса

Замдиректора центра Гамалеи указал на то, что далеко не все штаммы вируса опасны. Фото: unsplash

Замдиректора центра Гамалеи указал на то, что далеко не все штаммы вируса опасны. Фото: unsplash

Замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов заявил, что в российской столице могли появиться свои штаммы коронавирусной инфекции.

По словам Логунова, сейчас специалисты центра мониторят ситуацию с распространением коронавируса по Москве. Он предположил, что в столице могут быть свои, «московские штаммы».

Об этом он рассказал 12 июня после церемонии вручения государственных премий в Кремле.

Также замдиректора центра Гамалеи указал на то, что далеко не все штаммы вируса опасны, однако он подчеркнул, что необходимо следить за всеми изменениями и «работать на опережение». Логунов добавил, что в случае обнаружения новых штаммов нужно адаптироваться и создавать новые варианты вакцины, как это происходит с гриппом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин заявил, что Россия несет ответственность перед миром за помощь с вакциной от COVID-19.