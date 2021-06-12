Путин заявил, что Россия несет ответственность перед миром за помощь с вакциной от COVID-19

Путин напомнил, что в России в кратчайшие сроки создали безопасную и эффективную антиковидную вакцину "Спутник V". Фото: сайт Кремля

Путин напомнил, что в России в кратчайшие сроки создали безопасную и эффективную антиковидную вакцину "Спутник V". Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин заявил, что помощь, которую РФ оказывает другим странам в борьбе с коронавирусом, является ответственностью перед всем миром.

По словам главы государства, российские ученые проявили мощь в прошлом году, когда весь мир ждал спасения от пандемии COVID-19. Путин подчеркнул, что наши исследователи добились триумфа в этом вопросе.

Президент напомнил, что в России в кратчайшие сроки создали безопасную и эффективную антиковидную вакцину «Спутник V». Это позволило стране обеспечить доступность вакцины не только для своих граждан, но и оказать помощь другим странам.

«И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром», — считает политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России для переболевших коронавирусом запустят углубленную диспансеризацию.