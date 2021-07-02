Коронавирусом в Петербурге за сутки заболел 1671 человек

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1671 человек.

Об этом сегодня, 2 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболели 472 935 местных жителей. Сейчас в городе насчитывается 5662 активных больных. При этом 450 711 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 2785 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва — 6893 случая. На втором месте Московская область — 2488, а на третьем месте оказался Петербург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перенесшим COVID-19 могут начать давать инвалидность.