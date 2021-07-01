Петербуржцы выстроились в очередь за прививкой в «Охта Молл»

Петербуржцы выстроились в очередь за прививкой в «Охта Молл»
Люди столпились у пункта вакцинации. Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В торговом центре открыли прививочный пункт, в котором можно вакцинироваться без предварительной записи.

Очевидцы рассказали о большой очереди за прививкой в ТЦ «Охта Молл». Люди столпились у пункта вакцинации не в первый раз, уверяют горожане. Новость появилась в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автор поста уверяет, что некоторые люди стоят в очереди по три часа и даже уходят ни с чем.

«Официально прививочный пункт работает ежедневно с 10:00 до 19:30, но сами работники советуют приходить до двух часов дня, потому что количество вакцины ограничено»,

— говорится в публикации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Комздраве Петербурга заявили, что не знают, когда будет поставка новых партий вакцин «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».

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