В Комздраве Петербурга заявили, что не знают, когда будет поставка новых партий вакцин «ЭпиВакКорона» и «Ковивак»

В Комздраве Петербурга заявили, что не знают, когда будет поставка новых партий вакцин &#171;ЭпиВакКорона&#187; и &#171;Ковивак&#187;
В комитете по здравоохранению не знают, когда завезут "ЭпиВакКорону" и "Ковивак".. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге в комитете по здравоохранению не знают, когда в городе появятся новые партии препарата «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».

«Интерфаксу» 1 июля сообщили в ведомстве, что понятия не имеют, когда будет поставка вакцины.

То, как будет распределена новая партия, зависит от количества вакцины, которая поступит.

Последний раз лекарство поступило в 40 поликлиник. При этом в торговые центры, где развернуты мобильные пункты, «ЭпиВакКорону» и «Ковивак» не завозили.

На минувшей неделе межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса сказал, что в Северной столице на исходе вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве больше нет вакцины против COVID центра «Вектор».

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