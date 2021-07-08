В Петербурге с 13 июля начнут действовать дополнительные ограничения

Теперь в Северной столице запрещено проводить какие-либо массовые мероприятия, на которых будет присутствовать более 75 человек.

Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга, это не коснется мероприятий в театрах, концертных залах, цирке, кинотеатрах. Однако организациям необходимо согласовывать свои действия с Комитетом по культуре.

Кроме этого для тех организаций, которые не подпадают под дополнительное ограничение, выдвинули свои требования.

Так, наполняемость театров и концертных залов не может превышать 1500 человек, а в цирки должны впускать не более 50%, хотя ранее было 75%.

Также спортивные и физкультурные мероприятия будут проводиться без зрителей.

К тому же спортсмены, их тренера, судьи мероприятий должны сдать ПРЦ-тесты не более чем за три дня. Либо же иметь сертификат о вакцинации.

Еще новые ограничения коснутся судов, которые совершают пассажирские перевозки внутренним водным транспортом.

Их наполняемость не должна превышать 50%. При этом на них не должны проводиться зрелищно-развлекательные мероприятия.

Отмечается, что иные ограничения продлеваются по 16 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Кабмин рекомендовал регионам строго соблюдать ковидные ограничения.